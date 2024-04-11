Москва, 11 апреля, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Новое контрнаступление ВСУ завершится их окончательным разгромом и полной катастрофой для Украины, заявил 11 апреля высокопоставленный источник в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Итогом воплощения в жизнь предыдущего плана контрнаступления в 2023 году стала гибель и тяжелые ранения более чем 166 тысяч военнослужащих ВСУ, заявил источник «РИА Новости».

«В отсутствие желающих на Украине своими жизнями и здоровьем добровольно развивать это безумие Зеленского дальше киевский режим заполняет огромный некомплект личного состава ВСУ новым пушечным мясом, продвигая закон о массовой принудительной мобилизации граждан», — заявил собеседник агентства.

Киевский режим полностью зависим от поставок западного оружия, но и Западу после предыдущих пакетов военной помощи приходится уже «раздевать свои войска догола», отметил источник.

Реализация нового плана контрнаступления главы киевского режима Владимира Зеленского завершится уже полной катастрофой для Украины, окончательным разгромом ВСУ и станет началом пути к миру на условиях России, добавил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля Зеленский заявил, что новое контрнаступление, которое готовит киевский режим, будет успешнее предыдущего, якобы сорванного «внутренним саботажем».

Президент России Владимир Путин ранее констатировал, что так называемое украинское контрнаступление полностью провалилось, а инициатива в зоне боевых действий находится на стороне российских войск.

Первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской отмечал, что ВСУ в случае получения серьёзной поддержки со стороны Запада может предпринять новую попытку контрнаступления в зоне спецоперации. Российская армия успешно противостоит коллективному Западу, который полностью контролирует Киев, подчеркнул Рудской.