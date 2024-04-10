Киев, 10 апреля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Новое контрнаступление, которое готовит Украина, будет успешнее предыдущего, сорванного «внутренним саботажем». Об этом лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому медиахолдингу Axel Springer, в частности изданию Politico.

Global Look Press/Ukraine Presidency Владимир Зеленский

Он признал, что контрнаступление, предпринятое в 2023 году, было «не слишком успешным». Однако заверил, что новая попытка даст больший прогресс, Украина получит «некоторые результаты».

Не приводя подробностей, Зеленский намекнул, что прежнему контрнаступлению сопутствовал саботаж внутри Украины. По его словам, российским военным стали известны направления атак ВСУ, а то, откуда они это узнали, «покажет история».

«При этом Зеленский подчеркнул, что отступление союзников Украины от своих обязательств по военной помощи было бы серьёзной ошибкой», — отмечает издание.

Ранее в интервью Bild Зеленский заявил, что у Украины есть план нового контрнаступления.

Как сообщало ИА Регнум, в январе президент России Владимир Путин констатировал, что так называемое украинское контрнаступление полностью провалилось, инициатива находится на стороне российских войск. Если так будет продолжаться, добавил он, украинской государственности будет нанесён невосполнимый, очень серьёзный удар.

Ранее политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что американские военные, соглашаясь с провалом контрнаступления ВСУ, признают и неудачу НАТО в организации прокси-войны против России.

Министр обороны России Сергей Шойгу 1 декабря в ходе совещания заявил, что за шесть месяцев «контрнаступа» украинская армия потеряла свыше 125 тыс. бойцов и 16 тыс. единиц вооружения. При этом Вооружённые силы России в зоне спецоперации расширили зоны контроля на всех направлениях и продолжают вести активную оборону, наращивая боевой потенциал с учётом опыта военных действий.

По словам начальника инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого, только по подтвержденным данным, потери ВСУ на созданной системе инженерных заграждений превысили 500 единиц боевой и специальной техники, из них в ходе контрнаступления противник лишился более 180 единиц, в том числе танков Leopard, боевых машин пехоты Bradley и других западных образцов.