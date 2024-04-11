Оренбург, 11 апреля, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Почти 260 человек обратились за медицинской помощью из-за последствий паводков в Оренбургской области, 14 человек, в том числе четверо детей, находятся в больницах, сообщил 11 апреля помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Егор Алеев/ТАСС

«За медицинской помощью в связи с последствиями паводка обратились 259 человек. На стационарном лечении находятся 14 из них, в том числе четверо детей. Остальным помощь оказана амбулаторно», — сказал Кузнецов.

Днём ранее ведомство информировало, что в Оренбургской области более 160 человек эвакуировали из 17 медучреждений, находящихся в зоне подтопления. С начала подъёма воды в регионе получено 175 обращений за медицинской помощью, связанных с последствиями паводка. При этом 16 человек, в том числе три ребёнка, проходят стационарное лечение.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба правительства региона ранее заявила, что уровень воды в реке Урал в Оренбургской области в ближайшие сутки продолжит повышаться, в зоне подтопления окажутся более 3,5 тыс. жилых домов. К утру 11 апреля в 78 населённых пунктах и 36 садовых товариществах подтоплены 11 972 жилых дома и 14 991 приусадебный участок, эвакуированы 7800 человек, в том числе 2117 детей, сказано в сообщении.

11 апреля президент России Владимир Путин провёл совещание по ликвидации последствий паводковой ситуации. Глава государства отметил, что постоянно находится на связи с руководителями пострадавших регионов, и указал, что ситуация меняется ежечасно.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер доложил Путину, что паводковая ситуация в регионе достигла пика. По его словам, самая сложная ситуация сложилась в Оренбурге. При этом в ранее затопленном Орске ситуация уже стабилизировалась, за сутки уровень воды снизился ещё на 14 см, добавил он.

МЧС ранее сообщало, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из подтопленных районов занимаются местные и федеральные службы.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с президентом 11 апреля отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводка регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в Резервном фонде, сказал министр.