Оренбург, 11 апреля, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 11 апреля доложил президент Владимиру Путину, что паводковая ситуация в регионе достигла пика.

Егор Алеев/ТАСС

Самая сложная ситуация сложилась в Оренбурге, сказал губернатор.

«В целом паводковая обстановка в регионе достигла пика, сегодня самая сложная ситуация в Оренбурге», — сказал Паслер.

При этом в ранее затопленном Орске ситуация уже стабилизировалась, за сутки уровень воды снизился ещё на 14 см, добавил он.

Все системы жизнеобеспечения в Оренбурге и Орске работают, а эпидемиологическая ситуация в регионе спокойная, сказал также губернатор.

«В Оренбурге и в Орске, несмотря на все сложности, все системы жизнеобеспечения работают. Где-то со сниженными параметрами, но тем не менее вода, электроэнергия, тепло — в работе», — отметил глава региона.

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Как передавало ИА Регнум, 11 апреля президент проводит совещание по ликвидации последствий паводковой ситуации. Глава государства отметил, что постоянно находится на связи с руководителями пострадавших регионов, и указал, что ситуация меняется ежечасно.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с президентом 11 апреля отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводка регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в Резервном фонде, сказал министр.

Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области в ближайшие сутки продолжит повышаться, в зоне подтопления окажутся более 3,5 тыс. жилых домов, заявила 11 апреля пресс-служба правительства региона. К утру 11 апреля в 78 населённых пунктах и 36 садовых товариществах подтоплены 11 972 жилых дома и 14 991 приусадебный участок, эвакуированы 7800 человек, в том числе 2117 детей, сказано в сообщении.

МЧС ранее сообщало, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из подтопленных районов занимаются местные и федеральные службы.

Причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки, сообщил 9 апреля глава МЧС Александр Куренков.