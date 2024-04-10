Оренбург, 10 апреля, 2024, 19:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области более 160 человек эвакуировали из 17 медучреждений, находящихся в зоне подтопления. Об этом 10 апреля сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

Егор Алеев/ТАСС

«По оперативным данным, в Оренбургской области в зоне подтопления в настоящее время находятся 17 медицинских объектов в пяти муниципалитетах. 164 пациента, находившихся на лечении, переведены в стационары, не затронутые паводком», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала подъёма воды в регионе получено 175 обращений за медицинской помощью, связанных с последствиями паводка. При этом из них 16 человек, в том числе три ребёнка, проходят стационарное лечение.

В Минздраве также добавили, что в Оренбургскую область поставлены дополнительные объёмы препаратов для профилактики гепатита А и других инфекционных заболеваний. В регионе создано 17 мобильных бригад вакцинации.

Как передавало ИА Регнум, в Оренбургской области в связи с паводком объявлен режим ЧС. В Оренбурге приступили к частичной эвакуации, уровень воды в реке Урал утром 10 апреля поднялся до отметки 996 см при опасном значении в 930 см. Затоплено 2392 участка и 1910 домов.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин рассказал, что в городе эвакуировали 865 человек из-за угрозы затопления. Ранее он сообщал, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил опасные отметки.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов Оренбурга эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки. В регионе действует режим ЧС федерального уровня.