Москва, 11 апреля, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Попытка высадки украинского десанта на Тендровской косе была очередной акцией для Запада, призванной оправдать вливание средств в вооружённый конфликт с Россией. Об этом сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил 11 апреля «РИА Новости».

Кадр из видео

Ранее сотрудники ФСБ России совместно с военными пресекли высадку диверсионных групп спецназа ВСУ на остров в Чёрном море. По данным ведомства, британские спецслужбы спланировали диверсию на буровой вышке МСП-17 месторождения «Штормовое».

«Попытка высадки десанта ВФУ на Тендровской косе была не чем иным, как очередным «голливудом», чтобы показать оправданность вливаемых Западом средств в эту войну», — сказал Кастюкевич.

Он подчеркнул, что любая направленная против России провокация обречена на провал вне зависимости от того, кто её готовил. Враги России воюют за деньги, а её защитники — за Родину и людей, отметил сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, почти весь десант ВСУ был уничтожен при попытке высадиться на острове Тендровская коса, один диверсант — Евгений Горин был взят в плен. На допросе он рассказал, что проходил обучение на военной базе в Британии, в окрестностях Солсбери, а затем подготовку под руководством британских инструкторов в Житомирской области.

73-й морской центр сил специальных операций ВСУ, в котором служил Горин, курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS), что «свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт», отметили в ФСБ.

По словам Горина, спецслужбы Британии предоставили его сослуживцам неактуальную информацию для высадки на Тендровской косе в Херсонской области, то есть фактически отправили на убой.