Херсон, 11 апреля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Спецслужбы Британии предоставили спецназу ВСУ неактуальную информацию для высадки десанта на Тендровской косе в Херсонской области, заявил 11 апреля взятый в плен украинский диверсант Евгений Горин.

Иван Шилов ИА Регнум

Видеозапись допроса опубликовала ФСБ.

«Я могу сделать вывод, что предоставляемая британскими спецслужбами нам информация была неактуальна либо же нас заранее ввели в заблуждение», — сказал Горин.

По диверсантам сразу открыли огонь, фактически они были отправлены британцами на убой, добавил Горин.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля ФСБ сообщила о совместном с Минобороны пресечении акции диверсантов ВСУ, спланированной британскими спецслужбами. Десант ВСУ был уничтожен, в плен был взят один гражданин Украины, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ.

ФСБ заявила, что британские спецслужбы готовили диверсию на буровой вышке МСП-17 в Чёрном море. При штурме вышки диверсанты ВСУ не нашли интересующее британцев оборудование и подорвали станцию связи.

Деятельность центра сил специальных операций ВСУ курируется подразделением специальной лодочной службы Королевской морской пехоты Великобритании, что свидетельствует о непосредственной вовлеченности Британии в конфликт, подчеркнула ФСБ.

Горин на допросе сообщил, что проходил обучение на военной базе в Британии, в окрестностях Солсбери, а затем — подготовку под руководством британских инструкторов в Житомирской области. Показав соответствующие фотографии, пленный также назвал имена британских инструкторов, которые готовили высадку диверсантов ВСУ на Тендровской косе.