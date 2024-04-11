Херсон, 11 апреля, 2024, 12:34 — ИА Регнум. ФСБ 11 апреля опубликовала видеозапись допроса спецназовца ВСУ, взятого в плен в ходе пресечения диверсионной акции ВСУ на Тендровской косе в Херсонской области.

Wosunan Photostory/Ingram Images/Global Look Press

Пленный сообщил, что проходил обучение на военной базе в Великобритании в окрестностях Солсбери, а затем — подготовку под руководством британских инструкторов в Житомирской области.

«Когда мы прилетели в Великобританию, мы приземлились где-то недалеко от города Солсбери. Где-то в получасе езды от него находится воинская база. Насколько я знаю, она называлась 5 RIFLES», — сказал пленный Евгений Горин.

Также задержанный, показав соответствующие фотографии, назвал имена британских инструкторов, которые готовили высадку диверсантов ВСУ на Тендровской косе.

«Вот это Эдвин. Это Эндрю. Вот здесь на дальнем фоне стоит Крейг. Это британские инструкторы, которые занимались с нами в Великобритании», — рассказал Горин.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля ФСБ сообщила о совместном с Минобороны пресечении акции диверсантов ВСУ, спланированной британскими спецслужбами. Десант ВСУ был уничтожен, в плен был взят один гражданин Украины, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ.

ФСБ заявила, что британские спецслужбы готовили диверсию на буровой вышке МСП-17 в Чёрном море. При штурме вышки диверсанты ВСУ не нашли интересующее британцев оборудование и подорвали станцию связи.

Деятельность центра сил специальных операций ВСУ курируется подразделением специальной лодочной службы Королевской морской пехоты Великобритании, что свидетельствует о непосредственной вовлеченности Британии в конфликт, подчеркнула ФСБ.