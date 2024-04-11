Москва, 11 апреля, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Приняв ужесточающий мобилизацию закон, Верховная рада лишь узаконила те процессы, которые действовали на Украине в течение последних шести месяцев, но не были закреплены законодательно. Такое мнение 11 апреля корреспонденту ИА Регнум выразил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Рада законодательно закрепила требования и механизмы, которые и так действовали на Украине на протяжении как минимум шести месяцев. За эти незаконные действия на Украине никто не понёс ответственности. Поэтому теперь, когда это стало законным, ожидать изменений не стоит. Также не стоит ожидать и широкого сопротивления граждан, чьё возмущение сводится лишь к тому, чтобы каждому в отдельности избежать мобилизации. Если граждане не поднялись, когда это было незаконно, то теперь они точно не поднимутся», — отметил военный эксперт.

Это никак не повлияет на линию фронта, так как система набора и кадрового пополнения уже работает таким образом. Людей давно уже хватают на улицах и привозят под дулами автоматов — это всё уже давно работает на Украине, и российская армия уже столкнулась с этим и продолжает сталкиваться, отметил Перенджиев.

По его словам, произошло законодательное закрепление принципа «война до последнего украинца». Если раньше это было принципом действий, то теперь это закреплено в законе, подчеркнул военный эксперт.

В свою очередь политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов также отметил, что закон об очередной мобилизации на Украине ничего не даст. По его словам, сейчас все законодательные инициативы Верховной рады негативно воспринимаются жителями Украины, особенно на фоне освобождения от мобилизации помощников депутатов и владельцев стратегических предприятий.

Политолог считает, что это вызывает недовольство среди местного населения. Он также допустил увеличение числа случаев расправы над должностными лицами, которые будут обеспечивать исполнение закона о мобилизации на Украине.

Как передавало ИА Регнум, Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно новому закону, ужесточается порядок проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Кроме того, закон предполагает уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации.

Закон также предполагает, что повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному, в случае если сотрудники ТЦК не застанут его дома. Кроме того, вводится обязательное ношение военного билета для всех военнообязанных от 18 до 60 лет. За нарушение норм предусмотрен широкий спектр наказаний — от штрафа до силового привода в ТЦК. Ожидается, что это приведёт к тому, что в ВСУ попадут сотни тысяч украинцев.

Вместе с тем от мобилизации освобождены правоохранительные органы, помощники депутатов, а также владельцы стратегических предприятий. Рассчитывать на отсрочку по мобилизации смогут инвалиды всех групп. Однако всем им предстоит как минимум раз в год проходить медкомиссию по подтверждению статуса инвалида.

После принятия закона Радой его должен подписать глава киевского режима Владимир Зеленский.

В апреле 2024 года газета The Times сообщила, что молодые жители Украины всё чаще копят деньги на взятки военкомам для избежания мобилизации в ВСУ. Собеседники издания также рассказали, что передвигаются по улицам ночью, чтобы избежать встреч с военкомами, и подписываются на Telegram-каналы, предупреждающие о местах раздачи повесток.

Зеленский 2 апреля подписал закон, согласно которому «ограниченно годные» военнообязанные теперь должны проходить повторную проверку врачебной комиссии в течение девяти месяцев, после чего их определят в окончательную категорию — «годен» или «не годен». Перед этим глава киевского режима подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. В соответствии с документом изменения вносятся в закон от 2006 года о воинской службе, украинское правительство обязано привести в соответствие с нововведением все касающиеся его другие нормативные акты.