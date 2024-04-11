Москва, 11 апреля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный подтвердил статус России как ведущей космической державы. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 11 апреля.

Сергей Бобылев/РИА Новости Запуск первой летной ракеты космического назначения «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный

Она отметила, что успешный пуск принципиально новой космической ракеты «Ангара-А5» осуществлён в канун Дня космонавтики и впервые в этих целях была задействована стартовая площадка космодрома Восточный.

«Таким образом, подтверждён статус Российской Федерации как ведущей космической державы, в полной мере обеспечивающей суверенитет в области пусковой космической деятельности со своей территории», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Россия подтверждает настрой на сохранение космоса в качестве мирной среды и выступает за развитие космической науки и технологий, а также равноправное сотрудничество в исследовании и использовании околоземного пространства.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с третьей попытки совершила первый пуск с космодрома Восточный. Старт состоялся в 12:00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты.

Запущенный ракетой «Ангара-А5» разгонный блок «Орион» вывел на орбиту малый спутник «Гагаринец». Аппарат формата Cubesat 3U создан российской частной компанией Avant Space и предназначен для отработки элементов служебной платформы.