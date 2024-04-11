Москва, 11 апреля, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Запущенный ракетой-носителем «Ангара-А5» разгонный блок «Орион» вывел на орбиту малый спутник «Гагаринец». Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Сегодня разгонный блок «Орион», запущенный первой ракетой-носителем «Ангара-А5», доставил на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат «Гагаринец», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спутник формата Cubesat 3U создан российской частной компанией Avant Space и предназначен для отработки элементов служебной платформы.

В «Роскосмосе» добавили, что разгонный блок «Орион» продолжает выведение на заданную орбиту испытательной полезной нагрузки.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с третьей попытки совершила первый пуск с космодрома Восточный. Старт состоялся в 12:00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты.

Первоначально старт был запланирован на 9 апреля, но пуск перенесли на сутки. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что за две минуты до возможного пуска автоматика остановила процесс старта по причине сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, потребовался слив топлива. Госкомиссия разрешила повторный запуск ракеты.

Старт «Ангары-А5» наметили на 10 апреля в 12:00 мск, но запустить ракету снова не получилось. Причина второй отмены старта «Ангары» связана со сбоем системы контроля запуска двигателя, сообщили в «Роскосмосе».

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев отметил, что перенос пусков ракет-носителей является достаточно распространённой ситуацией. Реакция «Роскосмоса» была быстрой, специалисты оперативно выяснили, в чём состояла проблема, подчеркнул эксперт.