Приставы взыскивают с блогера Портнягина почти 45 млн рублей
База ФССП: с блогера Портнягина взыскивают 44,7 млн рублей за неуплату налогов
Москва, 11 апреля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Судебные приставы взыскивают с предпринимателя, блогера и бизнес-коуча Дмитрия Портнягина, против которого возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, более чем 44,7 млн рублей. Об этом свидетельствует информация из банка данных ФССП РФ на сайте ведомства.
По информации источника «РИА Новости», против Портнягина возбуждено уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег, у него проходят обыски.
Адвокат Портнягина Евгений Грицков сообщил агентству, что коуч в курсе требований налоговой инспекции и в декабре 2023 года оспорил их в суде.
Отмечается, что сам Дмитрий Портнягин пояснил, что сейчас он находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО), и заверил, что «сегодня же» выплатит все штрафы и пени на 64 млн рублей.
Как передавало ИА Регнум, ранее Telegram-канала «112» сообщил о том, что у блогера Дмитрия Портнягина обнаружили налоговую задолженность в 108 млн рублей.
Следователи опросили супругу бизнесмена, которая может быть осведомлена о делах мужа. Также силовики пришли в помещения «Клуба 500» и банного комплекса Siberia.
Они подозревают бизнесмена в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.
В 2023 году в России целый ряд известных блогеров стал фигурантом уголовных дел. Так, Елену Блиновскую, Валерию и Артёма Чекалиных привлекли за неуплату налогов. Блиновская за два года деятельности не заплатила налогов 918 млн рублей, Чекалина — 300 млн, ещё одна блогер Александра Митрошина — 120 млн рублей.
Против блогера Аяза Шабутдинова в январе возбудили ряд уголовных дел о мошенничестве. Кроме того, в январе его обвинили в совершении 50 корыстных тяжких преступлений.
Некоторые блогеры проходят по другим статьям. Так, Александр Шпак 14 марта стал фигурантом уголовного дела о распространении дискредитирующей информации о Вооружённых силах России.