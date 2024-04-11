Москва, 11 апреля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Судебные приставы взыскивают с предпринимателя, блогера и бизнес-коуча Дмитрия Портнягина, против которого возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, более чем 44,7 млн рублей. Об этом свидетельствует информация из банка данных ФССП РФ на сайте ведомства.

кадр из видео Блогер Дмитрий Портнягин

По информации источника «РИА Новости», против Портнягина возбуждено уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег, у него проходят обыски.

Адвокат Портнягина Евгений Грицков сообщил агентству, что коуч в курсе требований налоговой инспекции и в декабре 2023 года оспорил их в суде.

Отмечается, что сам Дмитрий Портнягин пояснил, что сейчас он находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО), и заверил, что «сегодня же» выплатит все штрафы и пени на 64 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, ранее Telegram-канала «112» сообщил о том, что у блогера Дмитрия Портнягина обнаружили налоговую задолженность в 108 млн рублей.

Следователи опросили супругу бизнесмена, которая может быть осведомлена о делах мужа. Также силовики пришли в помещения «Клуба 500» и банного комплекса Siberia.

Они подозревают бизнесмена в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.

В 2023 году в России целый ряд известных блогеров стал фигурантом уголовных дел. Так, Елену Блиновскую, Валерию и Артёма Чекалиных привлекли за неуплату налогов. Блиновская за два года деятельности не заплатила налогов 918 млн рублей, Чекалина — 300 млн, ещё одна блогер Александра Митрошина — 120 млн рублей.

Против блогера Аяза Шабутдинова в январе возбудили ряд уголовных дел о мошенничестве. Кроме того, в январе его обвинили в совершении 50 корыстных тяжких преступлений.

Некоторые блогеры проходят по другим статьям. Так, Александр Шпак 14 марта стал фигурантом уголовного дела о распространении дискредитирующей информации о Вооружённых силах России.