Москва, 11 апреля, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Иран может нанести удар по Израилю в ответ на атаку израильтян по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске. Однако Израилю стоит больше опасаться ливанского шиитского движения «Хезболла». Такое мнение 11 апреля корреспонденту ИА Регнум высказал историк, аналитик, эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов, комментируя данные агентства Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно данным Bloomberg, крупный ракетный удар по Израилю со стороны Ирана или его союзников с возможным использованием высокоточных ракет неизбежен и может произойти в ближайшие дни. Израиль 1 апреля нанёс ракетный удар по зданию консульства Ирана в Дамаске, в результате здание было разрушено.

Балмасов отметил, что это отражение давно назревающего конфликта.

Что касается оповещений о предстоящих атаках, то, скорее всего, Иран постарается нанести свой удар, когда его меньше всего ожидают. Было бы странно его ждать, когда Израиль приведён в состояние полной боевой готовности. Хотя у Ирана есть возможности нанести удар по Израилю, как бы тот ни готовился, ресурсами «Хезболлы», добавил аналитик.

«Если удар и будет нанесён, то это будет ответ за атаку по иранскому дипломатическому представительству. Но Израилю нужно больше опасаться ливанского шиитского движения «Хезболла». Уроки 18-летней давности войны с Ливаном показали ещё в то время уязвимость Израиля от ракетного арсенала «Хезболлы». Сейчас это движение имеет более серьёзные ракеты, которые перекрывают всю территорию Израиля, они более точные и гораздо больше в боевой части», — подчеркнул эксперт.

По словам Балмасова, для таких ударов крайне уязвимо нефтехимическое производство в Хайфе. Ядерному реактору в Демоне мало что угрожает, поскольку он выстроен с серьёзным запасом прочности. Но израильтянам в первую очередь следует сильно переживать за нефтехимические производства, уточнил он.

Эксперт считает, что какие-то пуски могут быть совершены с территории самого Ирана. В частности, Иран может проверить свои ракеты, которые в последние годы были модернизированы, был увеличен радиус их действия, точность, улучшены боеголовки. При этом опасность существует не только для самого Израиля.

«В случае дальнейшего обострения США как союзнику Израиля придётся вместо попыток умиротворения этого конфликта серьёзным образом вмешиваться и отвлекаться от других проблем на ближневосточные проблемы, проблемы сохранения своего израильского союзника», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило о возможном ответе Ирана на удар по его консульству в Дамаске.

Спецслужба заявила, что Тегеран в течение 48 часов намерен атаковать израильскую территорию сотнями беспилотных летательных аппаратов и ракет. На этом фоне Израиль перевёл свои войска в состояние боевой готовности.

Израильская авиация нанесла ракетный удар по иранскому генеральному консульству в Дамаске 1 апреля. Здание было полностью уничтожено. Заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Захра Эршади заявила, что из-за этого точное число жертв остаётся неизвестным.

Среди погибших оказались два генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи. Кроме того, при ударе погибли ещё пятеро представителей указанного военного формирования.

Кабинет безопасности Израиля 5 апреля провёл заседание, на котором обсуждался возможный ответ Ирана на израильский удар по иранскому консульству в Дамаске.