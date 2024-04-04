Тель-Авив, Израиль, 5 апреля, 2024, 02:07 — ИА Регнум. Кабинет безопасности Израиля провел заседание, на котором обсуждался возможный ответ Ирана на израильский удар по иранскому консульству в Дамаске. Об этом 4 апреля сообщила радиостанция Kan.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Во встрече кабинета безопасности Израиля обычно участвуют главы ключевых министерств указанной страны. Других подробностей мероприятия не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля появилась информация о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило о возможном ответе Ирана на удар по своему консульству в Дамаске.

Спецслужба заявила, что Тегеран в течение 48 часов намерен атаковать израильскую территорию сотнями беспилотных летательных аппаратов и ракет. На этом фоне Израиль перевёл свои войска в состояние боевой готовности.

Израильская авиация нанесла ракетный удар по иранскому генеральному консульству в Дамаске 1 апреля. Здание было полностью уничтожено. Заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Захра Эршади заявила, что из-за этого точное число жертв остаётся неизвестным.

Среди погибших оказались два генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи. Кроме того, при ударе погибли ещё пятеро представителей указанного военного формирования.