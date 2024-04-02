Тегеран, 3 апреля, 2024, 02:07 — ИА Регнум. Здание консульства Ирана в столице Сирии Дамаске в результате ракетного удара со стороны Израиля полностью разрушено, в связи с чем точное число погибших остаётся неизвестным. Об этом на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций 2 апреля заявила заместитель постоянного представителя Ирана при организации Захра Эршади.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Точное число погибших остаётся неизвестным, поскольку всё дипломатическое помещение разрушено, люди внутри оказались в ловушке», — указала дипломат.

Также Эршади обвинила власти Израиля в грубом нарушении Устава ООН и международного права и посягательстве на суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник вечером, 1 апреля, Израиль нанёс ракетный удар по консульству Ирана в Сирии, расположенному в одном из самых густонаселённых районов Дамаска. В результате этой атаки погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи, а также пятеро человек, их сопровождавших.

В Министерстве иностранных дел России решительно осудили это нападение и призвали Израиль отказаться от каких-либо провокационных силовых акций.

Президент Сирии Башар Асад в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Эбрахимом Раиси 2 апреля выразил искренние соболезнования в связи с гибелью нескольких иранских военных советников при ударе Израиля по консульству в Дамаске.