Москва, 11 апреля, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Призыв президента Джо Байдена к Конгрессу США о выделении новой финансовой помощи Украине является абсолютным злом, так как означает продолжение смертей в зоне конфликта. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 11 апреля в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Байден 10 апреля по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой выразил мнение, что украинский конфликт завершится после того, как Конгресс одобрит выделение средств в пользу Киева. Медведев, комментируя его слова, процитировал фрагмент из Библии о явлении «всадника на бледном коне» и пожелал американскому политику поскорее покинуть «страдающий мир».

«Заявление Байдена — абсолютное зло. Ибо он сказал: «Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…» — написал Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта Байден в ходе обращения к Конгрессу с ежегодным посланием «О положении страны» призвал законодателей принять законопроект о помощи Украине, заявив, что прекращение поддержки поставило бы Киев под угрозу. Конгресс пока не согласовал запрос администрации США о выделении $60 млрд для Украины.

Помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер 10 апреля заявила на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил палаты представителей, что Соединённые Штаты в ближайшие месяцы должны предоставить Украине военную помощь, иначе «инвестиции» двух предыдущих лет «не окупятся».