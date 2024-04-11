Варшава, 11 апреля, 2024, 07:15 — ИА Регнум. Самолёты Польши и её союзников подняли в небо из-за якобы активности Дальней авиации России. С соответствующим утверждением в соцсети Х 11 апреля выступило оперативное командование армии республики.

Ru.wikipedia.org МиГ-29 ВВС Польши

«Предупреждаем, что в польском воздушном пространстве действуют польские и союзные самолёты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — отметили в польском командовании вооружённых сил.

Уточняется, что усиленная активность российской Дальней авиации наблюдалась ночью 11 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее польские истребители неоднократно поднимали в воздух по разным причинам. В январе 2024 года командование польской армии заявляло, что самолёты задействовали из-за повышенной активности авиации России, связанной с «намерением нанести удары по территории Украины». В этой связи в Польше запустили все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.

В начале февраля глава министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил, что Варшава подняла в воздух истребители и привела в боевую готовность средства противоракетной и противовоздушной обороны после объявления воздушной тревоги на Украине. По его словам, в результате массовых атак большинство ракет летит в направлении Польши. В таких случаях в полную готовность приводят все системы безопасности, сказал министр.

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин, комментируя утверждение Варшавы о нарушении российской ракетой воздушного пространства Польши утром 24 марта, усомнился в способности польских военных отличить ракету от дрона. Боеприпас вообще мог пролететь не над Польшей, а лишь вблизи её границы с Украиной. При этом жёсткий антироссийский курс Варшавы не исключает провокационных вымыслов, касающихся действий Москвы, заметил эксперт.