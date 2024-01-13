Варшава, 13 января, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Оперативное командование Вооружённых сил Польши подняло в небо военные самолёты страны и союзников из-за «активности авиации» России. Сообщение об этом 13 января ведомство разместило на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

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«Предупреждаем, что активизирована польская и союзная авиация, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны», — говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что повышенная активность российский авиации связана с «намерением нанести удары по территории Украины». В этой связи командование польской армии запустило все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.

Позднее оперативное командование заявило, что из-за снижения уровня угрозы действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве, а также наземных систем противовоздушной обороны прекращены.

«Действующие силы и средства вернулись к стандартной операционной деятельности», — указано в сообщении.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные ночью 13 января нанесли удар, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, производящим снаряды и беспилотники. В ведомстве подчеркнули, что цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.

При этом в Минобороны не дали комментария по поводу заявления польского командования Вооружённых сил. Также в оборонном ведомстве не сообщили о нанесении ударов днём 13 января по военным объектам на территории Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря в пресс-службе Североатлантического альянса заявили, что в 2023 году активность авиации НАТО для перехвата российских военных самолётов, приближавшихся к воздушному пространству альянса, снизилась почти в два раза.

Страны блока для этой цели поднимали истребители свыше 300 раз. При этом в 2022 году эта цифра составила 570 вылетов. Наибольшее число перехватов произошло над Балтийским морем.

В НАТО также заявили, что российские самолёты не включают транспондеры при полётах в нейтральном пространстве близ границ стран блока. Вместе с тем такой же тактики придерживаются военные самолёты государств НАТО при полётах близ границ России.