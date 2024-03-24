Варшава, 24 марта, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Объектом, который якобы находился 22 марта в воздушном пространстве Польши, мог быть беспилотник, а не ракета. Варшава не уточнила, о каком именно боеприпасе идёт речь, не привела доказательств, что это был российский объект и что он действительно пролетел над страной. Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум независимый военный эксперт Александр Храмчихин, комментируя утверждение Варшавы о нарушении российской ракетой воздушного пространства Польши утром 24 марта.

U.S. Army Europe

Военное руководство Польши заявило 24 марта, что ранним утром воздушное пространство страны якобы нарушила российская крылатая ракета. По их версии, она появилась над польской территорией в районе населённого пункта Осердув неподалёку от границы с Украиной и покинула воздушное пространство Польши через 39 секунд.

Эксперт заметил, что даже если Варшава сможет доказать факт пролёта, кратковременное пребывание в воздушном пространстве Польши российской ракеты, летевшей к своей цели на территории Украины, это не означает, что Москва хотела послать польской стороне какой-либо политический сигнал. Более того, боеприпас вообще мог пролететь не над Польшей, а лишь вблизи её границы с Украиной. Однако жёсткий антироссийский курс Варшавы не исключает провокационных вымыслов, касающихся действий Москвы.

«Теоретически ракета могла немного отклониться от заданного курса. Но если такое и случилось, что не факт, то это именно технический момент, которому не следует придавать политического значения. Вообще не ясно, какую ракету имеют в виду поляки. Скорее всего, Х-55 — стратегическая авиационная крылатая ракета большой дальности, которая запускается с самолёта вне зоны досягаемости ПВО противника. Она может маневрировать на малой высоте, огибая рельеф местности, что существенно затрудняет её перехват. А может, это и не ракета была вовсе, а беспилотник, причём нельзя исключать, что украинский. Ведь беспилотник от ракеты на локаторе не отличается никак. Понятно, что скорость движения другая, но им в любом случае проще назвать это ракетой», — прокомментировал Храмчихин.

Так или иначе, но факт состоит в том, что польская сторона даже не пыталась сбить объект, который в Варшаве идентифицировали как российскую ракету, заметил эксперт. И не факт, что смогла бы, даже если бы попыталась.

Оперативное командование Вооружённых сил Польши заявило 24 марта, что ранним утром воздушное пространство страны якобы нарушила одна из крылатых ракет, выпущенных дальней авиацией российских ВКС.

По версии польских военных, ракета вошла в воздушное пространство их страны в районе населённого пункта Осердув неподалёку от границы с Украиной. Объект находился над территорией Польши в общей сложности 39 секунд. При этом польская сторона не привела подтверждений этих заявлений.

В конце декабря 2023 года, как сообщало ИА Регнум, в воздушном пространстве Польши также засекли неопознанный объект, залетевший с Украины. Боевые перехватчики не успели сбить цель. Президент страны Анджей Дуда провёл в связи с инцидентом срочное совещание с генералитетом.

Ранее в воздушное пространство Польши уже залетали воздушные объекты с украинской территории. В ноябре 2022 года возле деревни Пшеводув упала ракета, в результате чего погибли два мирных жителя. Вначале была предпринята попытка обвинить Россию, но министр юстиции Польши Збигнев Зёбро объявил, что расследование установило принадлежность ракеты Украине.

А в апреле 2023 года, примерно в 10 км от польского населённого пункта Замосць, в лесном массиве нашли обломки неопознанного воздушного военного объекта. Местные СМИ заявили, что на них обнаружили надписи на русском языке, но доказательств никто не представил. Сведения об обломках засекретили, сообщив, что они могут принадлежать ВВС Польши.