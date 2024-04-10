Луганск, 10 апреля, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Корреспондент «Вести Луганск» Артём Юндас, который получил контузию во время обстрела боевиков киевского режима в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР), уже выписался из больницы и продолжает работу над репортажем. Об этом сообщил журналистам руководитель ГТРК «Луганск» Николай Долгачёв.

кадр из видео «Вести Луганск» Корреспондент «Вести Луганск» Артём Юндас

Ранее правительство республики сообщило, что съёмочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел на кременском направлении. В результате оператор телеканала Денис Шум был ранен в ногу, корреспондент контужен.

«Корреспондент Артём Юндас получил лёгкую контузию. Он уже нашёл в себе силы продолжить работу. Пишет текст сегодня на эфир о произошедшем, описывает события этого дня», — рассказал Долгачёв.

Он добавил, что позже журналисту всё же нужно будет посетить госпиталь, для того чтобы улучшить состояние.

Также Николай Долгачёв пояснил, что съёмочная группа не прекращала вести съемку во время артиллеристского обстрела и помогала в эвакуации раненных.

«Ребята наши показали себя достойно, продолжали работать, даже когда прилетали снаряды. Все кадры сняты: и сам момент прилёта, и момент ранения. Оператор не бросал силовичного оборудования, корреспондент тоже прикрывал его, помогали при этом эвакуировать раненых, которые там рядом оказались», — отметил глава ВГТРК «Луганск».

Долгачёв уточнил, что раненому оператору Денису Шуму проводят операцию в военном госпитале в Луганске. Ему извлекают осколок из ноги. Он отметил, что через некоторое время Шума могут перевести на амбулаторное лечение.

Как передавало ИА Регнум, корреспондент Артём Юндас и оператор Денис Шум луганского филиала ВГТРК попали под огонь ствольной артиллерии Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По словам корреспондента съемочной группы, попавшей под обстрел, украинские боевики использовали ствольную артиллерию. По журналистам выпустили три снаряда.

Состояние оператора и корреспондента стабильное, им оказали первую помощь на месте.

В ноябре 2023 года ВСУ нанесли удар по журналистам из России, которые находились в Запорожской области. Боевики атаковали журналистов с помощью беспилотника в момент подготовки материала об обстрелах населённых пунктов в Запорожье.

В Запорожской области в результате атаки украинского беспилотника на группу российских журналистов погиб корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов.