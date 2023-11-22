Мелитополь, 22 ноября, 2023, 23:24 — ИА Регнум. В Министерстве обороны сообщили, что киевские боевики с помощью беспилотника нанесли удар по журналистам из России, которые находись в Запорожской области.

ВСУ атаковали журналистов в момент подготовки материала об обстрелах ВСУ населенных пунктов в Запорожье.

Осколочные ранения получил корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов. Его оперативно доставили в больницу военного ведомства.

«Угрозы жизни Бориса Максудова уже нет. Оказана вся необходимая медицинская помощь», — пояснили в Минобороны.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал прицельный огонь по журналистам «местью от бессилия».

Как сообщало ИА Регнум, во время концерта в Доме культуры в Донецкой Народной Республике ВСУ выпустили две ракеты HIMARS. Российская актриса, режиссёр, руководитель театра «НЕЖЕНь» в Санкт-Петербурге Полина Меньших, приехавшая с коллегами в качестве волонтёров, чтобы выступить в тылу для российских бойцов, получила смертельное ранение и скончалась в больнице.

Украинские военные в ходе боевых действий не придерживаются никаких правил ведения войны. Об этом рассказал начальник штаба добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» (БАРС-35) с позывным Варяг.

Противника отличает главная «фишка» — подлость. Их таким приёмам обучили американские и английские инструкторы.