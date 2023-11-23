Токмак, Запорожская область, 23 ноября, 2023, 13:13 — ИА Регнум. В Запорожской области в результате атаки украинского беспилотника на группу российских журналистов погиб корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов.

ВКонаткте Борис Максудов

Удар украинского беспилотника

22 ноября работники телеканала «Россия 24», включая корреспондента Бориса Максудова, снимали репортаж о бойцах 503-го мотострелкового полка у села Мирное Токмакского района Запорожской области. В 14:40 украинские беспилотники произвели сброс осколочного боеприпаса на группу журналистов. В результате удара Максудов получил открытые переломы конечностей, множественные осколочные ранения, отрыв четвертого и пятого пальца правой кисти. В 17:30 корреспондента эвакуировали в госпиталь Токмака.

Алексей Коновалов/ТАСС Корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов

На следующее утро журналист скончался от полученных ранений.

Путь репортёра

Борис Максудов родился 18 ноября 1985 года в Узбекской ССР в городе Нукус. Окончил социально-педагогический факультет Сочинского государственного университета (СГУ) по специальности «Русская и зарубежная литература». Максудов пошёл по стопам матери и деда и начал работать в печатном издании, однако позже решил стать телерепортёром. С 2005 по 2007 год работал в ГТРК «Сочи» корреспондентом-журналистом. Затем четыре года работал собкорром «Нового Телевидения Кубани». В период с 2013 по 2018 год Максудов проработал в сочинском пункте федерального канала «ТВ Центр» корреспондентом.

Соболезнования

Свои соболезнования выразили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Это действительно большая трагедия, каждый раз гибель журналиста — это трагедия для коллектива и близких. Мы глубоко соболезнуем всему коллективу ВГТРК, всему корпусу военкоров», — сказал Песков.

«Мои соболезнования. Я следила за этой ситуацией», — сказала Захарова.

Кроме того, слова соболезнования выразили многие коллеги Максудова, включая весь коллектив телерадиокомпании ВГТРК. Среди них телеведущие «Россия-1» Ольга Скабеева и Дмитрий Киселёв, а также журналист Владимир Соловьёв.

Кроме того, Союз журналистов России, выразив соболезнования, призвал наградить погибшего орденом Мужества.