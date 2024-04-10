Курск, 10 апреля, 2024, 18:52 — ИА Регнум. В Курской области три человека, включая двоих детей, погибли при атаке украинского беспилотника на автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА Регнум

«С украинского БПЛА было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района. К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, отметив, что разделяет с ними это огромное горе.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день деревню Внезапное в Кореневском районе Курской области обстреляли украинские военные, что привело к нарушению электроснабжения.

В нескольких домах при обстреле выбило стёкла, повреждена ЛЭП. Проводится подомовой обход, жителям помогут в восстановлении пострадавшего имущества, уточнял Старовойт.

Днём ранее женщина и ребёнок погибли в результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) посёлка Климово Брянской области. Отмечалось, что погибший под обстрелом 12-летний мальчик Саша не доехал до дома всего несколько метров, его прошило насквозь осколками.

Сообщалось, что было около десяти прилётов. В результате обстрела ещё четыре человека пострадали, все они были госпитализированы в Климовскую ЦРБ. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.