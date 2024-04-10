Курск, 10 апреля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Деревню Внезапное в Кореневском районе Курской области обстреляли украинские военные, что привело к нарушению электроснабжения. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил 10 апреля в Telegram-канале.

РИА Новости/Сергей Аверин

«Сегодня утром со стороны Украины обстреляна деревня Внезапное Кореневского района. К счастью, пострадавших нет», — написал Старовойт.

В нескольких домах при обстреле выбило стёкла, повреждена ЛЭП. Проводится подомовой обход, жителям помогут в восстановлении пострадавшего имущества, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 8 апреля украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на бывший спиртзавод возле села Гуево в Курской области. В помещении заводского клуба вспыхнул пожар. Его оперативно ликвидировали, пострадавших не было. С апреля 2022 года на территории Курской области действует жёлтый уровень террористической опасности.