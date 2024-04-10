Белгород, 10 апреля, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Вероника Новикова задержана по подозрению в получении особо крупной взятки, сообщил 10 апреля источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Белгородская областная дума Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Вероника Новикова

По его словам, чиновница подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Согласно УК РФ, особо крупной считается сумма от миллиона рублей.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года бывшего вице-губернатора Белгородской области по жилищно-коммунальному хозяйству Константина Полежаева задержали сотрудники правоохранительных органов за получение взятки. Полежаев в 2015–2019 годах занимал пост главы администрации Белгорода, а в 2019 году был назначен вице-губернатором области и руководителем департамента по ЖКХ.

4 июля 2023 года глава региона Вячеслав Гладков заявил об увольнении Полежаева.

В августе 2023 года Басманный суд Москвы арестовал других фигурантов дела белгородского жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), которых заподозрили в получении взяток на 60 млн рублей. Среди них — начальник управления финансов и работы с собственниками Фонда содействия реформирования ЖКХ Белгородской области Юлия Овчарова, начальник отдела Фонда Андрей Внуков, гендиректор Центра экологической безопасности (ЦЭБ) Даниил Медведев и его заместитель Кирилл Попов. Всем им вменяют коррупционные статьи.