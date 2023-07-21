Бывшего вице-губернатора Белгородской области задержали за получение взятки
Бывшего вице-губернатора Белгородской области Полежаева задержали за получение взятки
Белгород, 21 июля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор Белгородской области по жилищно-коммунальному хозяйству Константин Полежаев задержан сотрудниками правоохранительных органов за получение взятки, передают 21 июля «Известия» со ссылкой на осведомлённый источник.
По этим данным, бывшего чиновника задержали по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере).
Полежаев в 2015–2019 годах занимал пост главы администрации Белгорода, а в 2019 году был назначен вице-губернатором области и руководителем департамента по ЖКХ.
4 июля 2023 года глава региона Вячеслав Гладков заявил об увольнении Полежаева. Причиной стало «систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке».
Как сообщало ИА Регнум ранее, 20 июля Мещанский суд Москвы отправил подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева под домашний арест. По этому делу Лавленцеву грозит до 10 лет лишения свободы.
18 июля Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра культуры Крыма Арину Новосельскую к десяти годам колонии за получение взятки. Также ей был назначен штраф в размере пятикратной суммы взятки (более 129 млн рублей) и было запрещено занимать должности в государственных структурах в течение 15 лет.