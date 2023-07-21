Белгород, 21 июля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор Белгородской области по жилищно-коммунальному хозяйству Константин Полежаев задержан сотрудниками правоохранительных органов за получение взятки, передают 21 июля «Известия» со ссылкой на осведомлённый источник.

Владимир Корнев/РИА Новости Бывший вице-губернатор Белгородской области по жилищно-коммунальному хозяйству Константин Полежаев

По этим данным, бывшего чиновника задержали по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере).

Полежаев в 2015–2019 годах занимал пост главы администрации Белгорода, а в 2019 году был назначен вице-губернатором области и руководителем департамента по ЖКХ.

4 июля 2023 года глава региона Вячеслав Гладков заявил об увольнении Полежаева. Причиной стало «систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке».

Как сообщало ИА Регнум ранее, 20 июля Мещанский суд Москвы отправил подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева под домашний арест. По этому делу Лавленцеву грозит до 10 лет лишения свободы.

18 июля Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра культуры Крыма Арину Новосельскую к десяти годам колонии за получение взятки. Также ей был назначен штраф в размере пятикратной суммы взятки (более 129 млн рублей) и было запрещено занимать должности в государственных структурах в течение 15 лет.