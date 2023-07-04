Белгород, 4 июля, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков решил освободить от занимаемой должности заместителя губернатора Константина Полежаева. Об этом глава региона написал 4 июля в своём Telegram-канале.

РИА Новости/ Владимир Корнев Заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев

«За систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, принял решение освободить от занимаемой должности заместителя губернатора Константина Алексеевича Полежаева», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, из-за массовых обстрелов в Шебекино различные повреждения получили более 700 частных и 113 многоквартирных домов. В ночь на 1 июня округ подвергся сильнейшей атаке со стороны ВСУ, из-за чего пришлось приостановить деятельность ряда предприятий, часть жителей покинула дома.

В Шебекинском городском округе Белгородской области возобновляют работу крупные и средние предприятия, которые пострадали в результате обстрелов со стороны украинских военных. Также идёт и процесс восстановления жилого сектора. В Шебекино восстановили 62 частных и 65 многоквартирных домов, поврежденных из-за обстрелов.

20 июня Гладков сообщил о начале широкомасштабных работ по оценке ущерба, нанесённого ВСУ, а также работ по восстановлению жилищного фонда. Основные восстановительные работы планируется завершить к 1 августа.

В связи с улучшением оперативной обстановки с 25 июня власти Белгородской области вновь открыли въезд в Шебекино и Новую Таволжанку.