Белгород, 11 августа, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Белгородских чиновников подозревают в получении взяток на 60 млн рублей, сообщил 11 августа РЕН ТВ.

Фигурантов дела белгородского жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) арестовали до 30 сентября. Басманный суд Москвы арестовал начальника управления финансов и работы с собственниками Фонда содействия реформирования ЖКХ Белгородской области, начальника отдела Фонда, гендиректор Центра экологической безопасности (ЦЭБ) и его заместителя по экономике.

ФСБ устанавливает других причастных к получению денег.

Как сообщало ИА Регнум, в июле бывшего вице-губернатора Белгородской области по жилищно-коммунальному хозяйству Константина Полежаева задержали сотрудники правоохранительных органов за получение взятки. Полежаев в 2015–2019 годах занимал пост главы администрации Белгорода, а в 2019 году был назначен вице-губернатором области и руководителем департамента по ЖКХ.