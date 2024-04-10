Москва, 10 апреля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 115 военных, сообщил 10 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Кроме того, отражены две контратаки противника в районе населённого пункта Никольское в ДНР.

По данным Минобороны, потери противника за сутки составили до 115 военнослужащих, три пикапа, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее российское военное ведомство информировало, что российские военные за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении, ВСУ потеряли до 110 бойцов. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение противнику возле посёлка Урожайное и села Старомайорское в ДНР.

8 апреля Конашенков сообщил о нанесении огневого поражения ВСУ на южнодонецком направлении, у посёлка Урожайное и села Старомайорское в ДНР. Российские подразделения улучшили положение по переднему краю. Противник за сутки потерял до 80 бойцов, три автомобиля, САУ М109 Paladin и гаубицу FН-70.

В тот же день стало известно об уничтожении группы украинских вертолётчиков Mad Ducks, которые в марте 2022 года вывозили с «Азовстали» в Мариуполе командиров, иностранных советников и секретные документы.