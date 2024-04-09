Москва, 9 апреля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 9 апреля на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение противнику возле посёлка Урожайное и села Старомайорское в ДНР.

ВСУ потеряли до 110 бойцов, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, британскую гаубицу FН-70 калибра 155 мм, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» калибра 122 мм, станцию радиоэлектронной борьбы «Нота» и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Кроме того, на донецком направлении заняты более выгодные рубежи, на авдеевском — улучшено тактическое положение.

В совокупности на всех направлениях ВСУ за сутки потеряли убитыми и ранеными до 930 бойцов. ВС России уничтожили 236 украинских БПЛА, сбили противокорабельную ракету «Нептун» и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля Конашенков проинформировал о нанесении огневого поражения ВСУ на южнодонецком направлении, у посёлка Урожайное и села Старомайорское в ДНР. Российские подразделения улучшили положение по переднему краю. Противник за сутки потерял до 80 бойцов, три автомобиля, САУ М109 Paladin и гаубицу FН-70.

В тот же день стало известно об уничтожении группы украинских вертолётчиков Mad Ducks, которые в марте 2022 года вывозили с «Азовстали» в Мариуполе командиров, иностранных советников и секретные документы.