Москва, 8 апреля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. На Украине уничтожили группу вертолётчиков Mad Ducks, которая в марте 2022 года летала в Мариуполь. Об этом 8 апреля сообщила «Российская газета».

Ирина Яковлева/ТАСС

Где и при каких обстоятельствах это произошло, не сообщается. По информации Telegram-канала «Шёпот фронта», группу вертолётчиков вместе с её командиром с позывным Петрович разбили в марте 2024 года.

Отмечается, что Mad Ducks — экипаж украинского вертолёта Ми-8, ставший известным после полётов в Мариуполь в марте 2022 года. Украинские лётчики вывозили командиров, иностранных советников и секретные документы с «Азовстали». Тогда из четырёх вертолетов ВСУ были сбиты два.

В 2023 году Mad Ducks давали интервью немецкому журналу Bild.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения вертолётов ВСУ на площадке подскока в ДНР. По выявленной площадке был немедленно нанесён удар кассетным боеприпасом. После этого в результате последующих ударов высокоточными средствами поражения были уничтожены два вертолёта ВСУ.

Перед этим официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России уничтожили два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины. Он уточнил, что украинские вертолёты были уничтожены на площадке в районе населённого пункта Новопавловка в ДНР.