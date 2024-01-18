Москва, 19 января, 2024, 02:40 — ИА Регнум. В ходе контрнаступления Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на российской линии обороны свыше 180 единиц военной техники. Об этом интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Иван Шилов ИА Регнум Провал контрнаступления

По его словам, только по подтвержденным данным потери ВСУ на созданной системе инженерных заграждений превысили 500 единиц боевой и специальной техники, из них в ходе контрнаступления противник лишился более 180 единиц, в том числе танков Leopard, боевых машин пехоты Bradley и других западных образцов.

Ставицкий подчеркнул, что на всех направлениях спецоперации инженеры ВС России для повышения устойчивости обороны и ограничения передвижения ВСУ в ходе контрнаступления за короткие сроки подготовили высокоэффективную систему инженерных заграждений.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью и абсолютно провалилось. Сейчас инициатива находится в руках Вооружённых сил России, отметил глава государства. Если так будет продолжаться, украинской государственности может быть нанесён невосполнимый удар. Но это зона ответственности Киева, это будет результатом их политики и правления, добавил Путин.

По мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, украинский конфликт закончится полной капитуляцией ВСУ, переговоров не будет. Он подчеркнул, что у Киева было несколько попыток прекратить конфликт, но каждый раз там отказывались на это пойти.

В Минобороны РФ 4 января сообщили о ликвидации порядка 6 тыс. иностранных наёмников в ходе специальной военной операции. Ведомство располагает данными, что всего на Украину прибыло более 13,5 тыс. иностранных наёмников. Свыше 8,5 тыс. из них из Европы, более 1,7 тыс. — из Азии, более 2,7 тыс. — из Северной и Южной Америки и свыше 220 человек из Африки. С Украины уже уехали более 5,6 тыс. наёмников. Сейчас в ВСУ воюет более 1,9 тыс. иностранных солдат.