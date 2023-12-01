Москва, 1 декабря, 2023, 13:20 — ИА Регнум. За шесть месяцев так называемого контрнаступления украинская армия потеряла свыше 125 тыс. бойцов и 16 тыс. единиц вооружения. Об этом 1 декабря рассказал министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом военного ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения», — сказал он.

По словам Шойгу, Вооружённые силы России в зоне спецоперации расширили зоны контроля на всех направлениях и продолжат вести активную оборону, наращивая боевой потенциал с учётом опыта военных действий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинский конфликт перешёл в новую фазу. По его словам, это произошло из-за наступления зимнего периода времени, который может осложнить ведение боевых действий после летнего контрнаступления ВСУ, не давшего ожидаемых результатов.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung 29 ноября написала, что на встрече министров иностранных дел стран — участниц НАТО в Брюсселе изменился тон обсуждения конфликта на Украине. По мнению издания, мало кто в альянсе теперь верит, что украинская армия сможет вырваться из патовой ситуации.