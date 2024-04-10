Москва, 10 апреля, 2024, 12:49 — ИА Регнум. В Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) поступило на Госуслугах свыше 4 тысяч предложений от россиян по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом ИА Регнум сообщили представители Росмолодёжи.

Максим Богодвид/РИА Новости

Как рассказали в ведомстве, 10 апреля агентство завершило открытый сбор предложений, инициатором которых мог стать любой гражданин России.

Отмечается, что наиболее популярными темами предложений стали: духовно-нравственное воспитание молодёжи (17% от общего числа предложений), поддержка молодёжных общественных объединений (16%), поддержка молодёжного спорта и здорового образа жизни (13%), поддержка профессионального развития молодых специалистов и трудоустройство молодёжи (10%), а также поддержка молодых семей (8%).

По данным ведомства, активнее всего предлагали свои идеи молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Доля их предложений составила более 80% от общего числа.

При этом больше всего предложений поступило из Калужской области (7%), Москвы (7%), Новосибирской (5%), Московской и Ростовской областей (4% у каждой соответственно).

В Росмолодёжи напомнили, что в основе молодёжной политики России, выработанной президентом Владимиром Путиным, лежит принцип соучастия, при котором государство создаёт максимальные возможности для участия молодёжи в жизни страны и полноценной реализации своих идей и проектов.

«Такой подход выстроил эффективную систему государственной молодёжной политики, которая ориентируется не на бюрократические показатели, а на людей. Новейший нацпроект в сфере молодёжной политики призван обобщить, систематизировать и распространить лучшие образовательные и воспитательные практики, возможности для самореализации детей и молодёжи по всей стране. Теперь, с учётом мнений подрастающего поколения, программа в полной мере будет соответствовать интересам и запросам молодых людей», — отметили в агентстве.

Как передавало ИА Регнум, Путин 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию поручил объединить положительный опыт в сфере молодёжной политики и запустить в этом году новый нацпроект «Молодёжь России». Он также отметил важную роль наставников в воспитании молодого поколения.

26 февраля Путин назвал надёжные жизненные ориентиры и традиционные ценности молодёжи залогом будущего России. Он подчеркнул, что молодое поколение должно учиться на лучших образцах культуры, достижениях науки и образования, а также знать историю Отечества.

1 апреля пресс-служба Кремля опубликовала поручения главы государства правительству. В том числе он поставил задачу разработать национальный проект «Молодёжь и дети».

В документе говорится, что в проект необходимо включить строительство не менее 150 новых общеобразовательных организаций в регионах, где сложился их дефицит, и предусмотреть выделение на это из бюджета 210 млрд рублей. Также в рамках нацпроекта требуется продлить до 2030 года программу «Модернизация школьных систем образования» и выделить на неё 317,5 млрд рублей.

Кроме того, нацпроект должен включать внедрение единой цифровой платформы по управлению здоровьем человека, которая позволит перейти на безбумажный медицинский документооборот, говорится в поручениях. Для этого с 2025 по 2030 год предполагается выделить не менее 35 млрд рублей.

Также президент поручил включить в проект «Молодёжь и дети» строительство не менее 350 спортивных комплексов в год с 2025 по 2030 год. В первую очередь это необходимо сделать в малых городах и сельских поселениях. На возведение спорткомплексов планируется выделить не менее 65 млрд рублей.

Ответственным за исполнение поручения глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Ему необходимо представить доклад до 1 сентября 2024 года.