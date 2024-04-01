Москва, 1 апреля, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать национальный проект «Молодёжь и дети». Перечень его поручений 1 апреля опубликовали на сайте Кремля.

Константин Кокошкин/ИЗВЕСТИЯ

В документе говорится, что в проект необходимо включить строительство не менее 150 новых общеобразовательных организаций в регионах, где сложился их дефицит, и предусмотреть выделение на это из бюджета 210 млрд рублей. Также в рамках нацпроекта требуется продлить до 2030 года программу «Модернизация школьных систем образования» и выделить на неё 317,5 млрд рублей.

Кроме того, нацпроект должен включать внедрение единой цифровой платформы по управлению здоровьем человека, которая позволит перейти на безбумажный медицинский документооборот, говорится в поручениях. Для этого с 2025 по 2030 год предполагается выделить не менее 35 млрд рублей.

Также президент поручил включить в проект «Молодёжь и дети» строительство не менее 350 спортивных комплексов в год с 2025 по 2030 год. В первую очередь это необходимо сделать в малых городах и сельских поселениях. На возведение спорткомплексов планируется выделить не менее 65 млрд рублей.

Ответственным за исполнение поручения глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Ему необходимо представить доклад до 1 сентября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию поручил объединить положительный опыт в сфере молодёжной политики и запустить в этом году новый нацпроект «Молодёжь России». Он также отметил важную роль наставников в воспитании молодого поколения.

26 февраля Путин назвал надёжные жизненные ориентиры и традиционные ценности молодёжи залогом будущего России. Он подчеркнул, что молодое поколение должно учиться на лучших образцах культуры, достижениях науки и образования, а также знать историю Отечества.