Москва, 26 февраля, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Надёжные жизненные ориентиры и традиционные ценности молодёжи России — это залог будущего страны, заявил 26 февраля президент Владимир Путин.

Kremlin.ru

В видеообращении к участникам церемонии вручения премии общества «Знание» глава государства отметил, что молодёжь должна учиться на лучших образцах отечественной и мировой культуры, литературы, достижениях науки и образования, а также знать историю.

«Залог будущего страны, преемственности её развития в том, чтобы у молодёжи были надёжные жизненные ориентиры, чтобы она считала подлинно своими наши традиционные ценности, училась на лучших образцах отечественной и мировой культуры, литературы, достижениях науки и образования и, безусловно, знала историю своей страны, имена настоящих героев и созидателей», — отметил президент.

История даёт понимание своих корней, тех переломных рубежей, через которые прошли наши предки, создавая и защищая величие России, это понимание служит основой национальной идентичности, делает граждан России единым народом, сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин в своём видеообращении также поблагодарил ученых, школьных учителей и представителей других профессий, которые посвящают себя наставничеству и по зову сердца берут на себя ответственную и благородную просветительскую миссию.

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Ранее в феврале 2024 года президент поручил правительству установить в России День наставника, а также обеспечить проведение конкурса «Наставник года». Поручения были даны по итогам заседания Госсовета по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника.

В декабре 2023 года президент также предложил учредить ежегодную премию «Наставник года» и привлечь победителей проектов платформы «Россия — страна возможностей» к работе площадки по развитию наставничества и, кроме того, одобрил идею создания всероссийской цифровой платформы по выбору наставника по различным родам деятельности, поручив законодательно предусмотреть возможность начисления доплат за наставничество.