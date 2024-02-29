Москва, 29 февраля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Новый национальный проект «Молодёжь России» должен быть запущен до конца года. Об этом 29 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

«Предлагаю консолидировать усилия в сфере молодёжной политики и уже в этом году запустить новый национальный проект «Молодёжь России». Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны», — сказал Путин.

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Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля Путин заявил, что надёжные жизненные ориентиры и традиционные ценности молодёжи России — это залог будущего страны. Он отметил, что молодёжь должна учиться на лучших образцах отечественной и мировой культуры, литературы, достижениях науки и образования, а также знать историю.

Ранее президент поручил правительству установить в России День наставника, а также обеспечить проведение конкурса «Наставник года». Поручения были даны по итогам заседания Госсовета по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника.