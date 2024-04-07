Белгород, 7 апреля, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны 7 апреля уничтожили 15 украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны.

MOD Russia/Global Look Press

«Около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа. Средствами ПВО перехвачено и уничтожено 15 украинских беспилотников над территориями Белгородской (12) и Брянской (3) областей», — заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ночью того же дня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял об атаке украинских беспилотников на несколько населённых пунктов в регионе. Помимо этого в посёлке Ленинский ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство, в результате чего загорелась кровля жилого дома, но пожар ликвидировали. Кроме того, атаке FPV-дронов подверглось село Дроновка в Грайворонском городском округе, из-за чего полностью сгорели два автомобиля и получила повреждения линия газопередачи.