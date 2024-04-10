Одесса, Украина, 10 апреля, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Мощный взрыв был слышен в одном из районов Одессы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

«В Одессе прогремел взрыв», — говорится в Telegram-канале СМИ.

Подробностей и последствий не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 10 апреля серия взрывов прогремела в Николаеве и области.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Николаевской и Одесской областях. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население подконтрольных Киеву районов Запорожской области.

Взрыв в ночь на 10 апреля раздался также в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Киевские боевики применили химическое оружие в районе Клещеевки на артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике.