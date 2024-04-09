Киев, 10 апреля, 2024, 01:53 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 10 апреля взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Отмечается, что звук взрыва слышали в некоторых районах города.

Подробности инцидента не приводятся. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах также не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, киевские боевики применили химическое оружие в районе Клещеевки на артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике. По информации силовых структур, ВСУ сбросили химическое оружие, предположительно белый фосфор, при помощи беспилотника.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные сбросили две авиабомбы на Харьковский авиаремонтный завод. По данным подполья, там производили беспилотники, на территории были расположены подземные складские помещения.