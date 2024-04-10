Киев, 10 апреля, 2024, 03:28 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 10 апреля серия взрывов прогремела в городе Николаеве и области. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Сначала поступили сообщения о взрывах в Николаеве. Позже СМИ написало, что также звуки взрывов были слушны по области.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Николаевской и Одесской областях. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население подконтрольных Киеву районов Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в ночь на 10 апреля раздался в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

В Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки двух беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на автобус и микроавтобус пострадали два человека.

«Росатом» заявил о беспрецедентной серии атак на ЗАЭС, совершённой украинскими военными. Эти действия создали прямую угрозу безопасности станции. В результате ударов украинских БПЛА трое сотрудников станции получили ранения, критических повреждений не было.