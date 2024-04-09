Москва, 9 апреля, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Киевские боевики применили химическое оружие в районе Клещеевки на артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на силовиков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Случай применение химического оружия был зафиксирован 8 апреля в районе села Клещеевка.

По информации силовых структур, ВСУ сбросили химическое оружие, предположительно белый фосфор, при помощи беспилотника. Это отравляющее вещество раздражающего действия.

«При взрыве боеприпаса образуется светло-жёлтое или зелёное облако. Газ вызывает кашель, повышение давления и внезапную остановку дыхания, в зависимости от количества вдохов и концентрации», — пояснил источник.

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска неоднократно применяли против Вооружённых сил России химические боеприпасы американского производства. Российская сторона зафиксировала множество таких случаев, заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

Как пояснил дипломат, это стало возможным благодаря налаженной схеме поставок нелетального химического оружия, что, в свою очередь, нарушает 1-ю статью Конвенции о запрещении химоружия. Также Владимир Тарабрин отметил, что на Украине действует множество иностранных наёмников, в том числе и американских, которые следят за эксплуатацией резервуаров с опасными веществами.

Замминистра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский заявил, что Россия сорвала ряд попыток киевского режима применить химическое оружие против Вооружённых сил РФ в зоне проведения спецоперации. Он также напомнил, что в сентябре 2023 года российская сторона зафиксировала факт применения украинскими спецслужбами химического оружия в Запорожской области.