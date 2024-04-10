Вашингтон, 10 апреля, 2024, 03:23 — ИА Регнум. Инициатива изъятия замороженных российских активов и дальнейшая их передача Украине серьёзно навредит США, написал 9 апреля журналист и обозреватель газеты The New York Times Кристофер Колдуэлл.

Сергей Корсун ИА Регнум Золотовалютные резервы России

С точки зрения автора, идея конфискации российских активов в пользу Киева, которую ранее поддержал спикер Палаты представителей конгресса Майк Джонсон, заманчивая, но плохая.

«Сам акт конфискации российских активов представляет собой опасность для экономики США, поскольку другие страны увидят в этом грабёж. А это, в свою очередь, ослабит статус доллара как основной мировой резервной валюты. Если Россия, Китай и другие дипломатические соперники решат, что их долларовые активы уязвимы и они больше не могут доверять нашей валюте как средству обмена, то мы ощутим невиданный приступ боли от нашего 34-триллионного долга», — пояснил обозреватель.

В статье говорится, что доллар является одним из активов США, благодаря которому Вашингтон имеет определённые рычаги контроля над мировой экономикой, также есть возможность наращивать долг до уровня, немыслимого для других стран.

Если в Конгрессе считают, что США таким образом «демонстрируют слабость», тогда пусть увидят, каково придётся без резервной валюты, добавил Колдуэлл.

Как сообщало ИА Регнум, за время президентства Джо Байдена, то есть с начала 2021 года, государственный долг США вырос до беспрецедентного уровня в 34,4 трлн — с 28 трлн долларов. При этом глава Белого дома заявил, что экономике США завидует весь мир.

Россия использует все механизмы ответа на конфискацию активов Западом, заявил 21 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва использует доступные судебные механизмы. Ответ будет взаимным, но не зеркальным, в том объёме, насколько это соответствует интересам России, добавил представитель Кремля.

После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз, государства «Группы семи» заморозили около 50% российских валютных резервов — примерно 300 млрд евро. Около 200 млрд евро находятся в ЕС.