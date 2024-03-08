Вашингтон, 8 марта, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Состояние, в котором находится экономика Соединённых Штатов Америки, вызывает зависть у всего мира. Об этом заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления перед членами палаты представителей и Сената Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я унаследовал экономику, которая была на грани. Теперь наша экономика является предметом зависти всего мира. Пятнадцать миллионов новых рабочих мест всего за три года — это рекорд», — указал Байден.

Также он указал на минимальный уровень безработицы за последние 50 лет и снижение инфляции, которая, по словам Байдена, упала с 9 до 3%.

При этом за время президентства Джо Байдена, то есть с начала 2021 года, государственный долг США вырос до беспрецедентного уровня в 34,4 триллиона долларов с 28 триллионов долларов. В итоге это вынудило американского лидера пойти на сделку с законодателями о повышении потолка госдолга, что привело, в частности, к необходимости Пентагона сократить программу перевооружения на 10 миллиардов долларов.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в Белом доме на заседании Совета по вопросам конкуренции в стране, заявил, что конфликт на Украине положительно отразился на американской экономике, поскольку он вынудил США расширить производственные мощности военно-промышленного комплекса, создав тем самым новые рабочие места.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года экс-президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика находится в упадке, а инфляция вышла из-под контроля. При этом он подчеркнул, что доллар может перестать быть мировым стандартом для расчётов, что станет «крупнейшим провалом за 200 лет».