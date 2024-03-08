Джо Байден заявил, что весь мир завидует экономике США
Вашингтон, 8 марта, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Состояние, в котором находится экономика Соединённых Штатов Америки, вызывает зависть у всего мира. Об этом заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления перед членами палаты представителей и Сената Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».
«Я унаследовал экономику, которая была на грани. Теперь наша экономика является предметом зависти всего мира. Пятнадцать миллионов новых рабочих мест всего за три года — это рекорд», — указал Байден.
Также он указал на минимальный уровень безработицы за последние 50 лет и снижение инфляции, которая, по словам Байдена, упала с 9 до 3%.
При этом за время президентства Джо Байдена, то есть с начала 2021 года, государственный долг США вырос до беспрецедентного уровня в 34,4 триллиона долларов с 28 триллионов долларов. В итоге это вынудило американского лидера пойти на сделку с законодателями о повышении потолка госдолга, что привело, в частности, к необходимости Пентагона сократить программу перевооружения на 10 миллиардов долларов.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в Белом доме на заседании Совета по вопросам конкуренции в стране, заявил, что конфликт на Украине положительно отразился на американской экономике, поскольку он вынудил США расширить производственные мощности военно-промышленного комплекса, создав тем самым новые рабочие места.
Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года экс-президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика находится в упадке, а инфляция вышла из-под контроля. При этом он подчеркнул, что доллар может перестать быть мировым стандартом для расчётов, что станет «крупнейшим провалом за 200 лет».