Вязьма, Смоленская область, 10 апреля, 2024, 03:19 — ИА Регнум. Движение поездов по направлению Москва — Минск после обрушения путепровода 8 апреля практически возобновлено. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Neu-Zwei Поезд

Анохин в своём Telegram-канале уточнил, что разбор завалов на оставшихся двух путях практически завершен. По остальным путям поезда ходят по расписанию.

«В самое ближайшее время железнодорожное сообщение будет полностью возобновлено», — заверил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, очевидец обрушения рассказал, что Панинский мост в Вязьме перед ЧП раскачивался, а после обрушения от конструкции остались только первый и последний пролёты.

Задержка поездов сообщением Белоруссия — Россия, перенаправленных по другим маршрутам из-за обрушения моста, составляло около 4 ч.

Рухнувший мост перекрыл железнодорожные пути и повредил газопровод, без газа остались почти 9 тыс. человек, сообщало Министерство ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области. После обрушения моста было возбуждено уголовное дело о халатности.

Разбор завалов на железнодорожном полотне после обрушения путепровода завершили на 95%.