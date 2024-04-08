Вязьма, Смоленская область, 8 апреля, 2024, 21:32 — ИА Регнум. Панинский мост в Вязьме Смоленской области, обрушившийся 8 апреля, перед ЧП раскачивался, а после обрушения от конструкции остались только первый и последний пролёты, рассказал «Газете.Ru» очевидец.

Кадр из Телеграм-канала «Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Он предположил, что причиной ЧП стало состояние построенного в 1980 году моста.

«Сложился как карточный домик, остались только первый и последний пролёты. Пострадавших видел, при мне грузили на скорые, видел пятерых. Мужчину видел, грузили, сильно ему досталось, по нему было видно, что не один перелом. Состояние моста стало причиной», — рассказал очевидец.

Собеседник издания сообщил, что работает водителем автобуса и едва не въехал на мост в момент обрушения. Пассажиры говорили, что видели, как сооружение раскачивается, добавил он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3880277" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, ранее управление МЧС по Смоленской области сообщило, что в момент обрушения на мосту находились легковой автомобиль и грузовик. В результате ЧП один человек погиб, а один из получивших ранения находился в тяжёлом состоянии.

Рухнувший мост перекрыл железнодорожные пути и повредил газопровод, без газа остались почти девять тысяч человек, сообщало министерство ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области.

Московская железная дорога в свою очередь проинформировала, что из-за обрушения путепровода было приостановлено движение поездов на участке Вязьма — Семлёво. Для расчистки путей были направлены четыре восстановительных поезда, в РЖД был создан оперативный штаб.