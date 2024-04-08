Очевидец рассказал об обрушении моста в Смоленской области
Вязьма, Смоленская область, 8 апреля, 2024, 21:32 — ИА Регнум. Панинский мост в Вязьме Смоленской области, обрушившийся 8 апреля, перед ЧП раскачивался, а после обрушения от конструкции остались только первый и последний пролёты, рассказал «Газете.Ru» очевидец.
Он предположил, что причиной ЧП стало состояние построенного в 1980 году моста.
«Сложился как карточный домик, остались только первый и последний пролёты. Пострадавших видел, при мне грузили на скорые, видел пятерых. Мужчину видел, грузили, сильно ему досталось, по нему было видно, что не один перелом. Состояние моста стало причиной», — рассказал очевидец.
Собеседник издания сообщил, что работает водителем автобуса и едва не въехал на мост в момент обрушения. Пассажиры говорили, что видели, как сооружение раскачивается, добавил он.
Как передавало ИА Регнум, ранее управление МЧС по Смоленской области сообщило, что в момент обрушения на мосту находились легковой автомобиль и грузовик. В результате ЧП один человек погиб, а один из получивших ранения находился в тяжёлом состоянии.
Рухнувший мост перекрыл железнодорожные пути и повредил газопровод, без газа остались почти девять тысяч человек, сообщало министерство ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области.
Московская железная дорога в свою очередь проинформировала, что из-за обрушения путепровода было приостановлено движение поездов на участке Вязьма — Семлёво. Для расчистки путей были направлены четыре восстановительных поезда, в РЖД был создан оперативный штаб.