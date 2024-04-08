Минск, 8 апреля, 2024, 23:03 — ИА Регнум. Задержка поездов сообщением Белоруссия — Россия, перенаправленных по другим маршрутам из-за обрушения моста в городе Вязьме Смоленской области, составит около четырёх часов, сообщила 8 апреля пресс-служба Белорусской железной дороги (БЖД).

«Ориентировочное время опоздания <…> поездов составит 3,5-4 часа», — написали в Telegram-канале БЖД.

Более подробную информацию о графике движения поездов предоставят в контакт-центре БЖД.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля в связи с обрушением путепровода в Вязьме Смоленской области были задержаны три рейса «Ласточки». В ГУ МЧС России по региону уточнили, что поезда были возвращены на вокзалы отправления, а пассажиры отправлены автобусами.

В результате инцидента в Вяземском районе Смоленской области пострадали шесть человек, один из них погиб. По итогам телемедицинской консультации врачей было принято решение о санитарной эвакуации пострадавших для дальнейшего лечения. Троих из них госпитализируют в федеральные центры Минздрава в Москву, ещё одного заберут к себе специалисты Смоленской областной клинической больницы.