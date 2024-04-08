Вязьма, Смоленская область, 8 апреля, 2024, 23:35 — ИА Регнум. После обрушения автомобильного моста в Смоленской области возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

Ysia.ru Прокуратура

Прокурор Смоленской области Сергей Карапетян выехал на место ЧП.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Расследование уголовного дела находится на личном контроле у прокурора региона», — следует из сообщения прокуратуры.

Панинский мост был важнейшей автомобильной артерией, соединяющей центр города с микрорайонами Московский и Юбилейный.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил журналистам, что нет смысла восстанавливать обрушившийся мост в Вязьме.

Как передавало ИА Регнум, по словам очевидцев, перед ЧП мост раскачивался, а после обрушения от конструкции остались только первый и последний пролёты. Причиной инцидента могло стать состояние построенного в 1980 году моста. В момент обрушения на Панинском мосту находились легковой автомобиль и грузовик.

По данным смоленского министерства ЖКХ, энергетики и тарифной политики, при обрушении путепровода в Вязьме порядка 8800 жителей остались без газа из-за повреждения сетей газоснабжения. Также от газа отключили 69 юрлиц и пять котельных. Власти обещали за трое суток восстановить газоснабжение.

Уточняется, что в числе пострадавших пять человек, один погиб. В московские клиники доставят троих пострадавших.

Следственный комитет Смоленской области возбудил уголовное дело.