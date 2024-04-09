Вязьма, Смоленская область, 9 апреля, 2024, 21:15 — ИА Регнум. Разбор завалов на железнодорожном полотне после обрушения путепровода в городе Вязьма Смоленской области завершили на 95%, сообщил 9 апреля глава региона Василий Анохин в своём Telegram-канале.

МЧС РФ / РИА Новости

«На 95% завершены работы по разбору завалов на железнодорожном полотне. Убрано более 1800 тонн бетонных конструкций», — написал губернатор.

По его словам, активная фаза работ по устранению последствий обрушения уже завершена, на месте происшествия продолжают трудиться более 500 человек и 100 единиц спецтехники.

Как передавало ИА Регнум, очевидец обрушения ранее рассказал журналистам, что Панинский мост в Вязьме, рухнувший 8 апреля, перед ЧП раскачивался, а после обрушения от конструкции остались только первый и последний пролёты.

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В момент обрушения на мосту находились легковой автомобиль и грузовик. В результате ЧП один человек погиб, а один из получивших ранения находился в тяжёлом состоянии.

Рухнувший мост перекрыл железнодорожные пути и повредил газопровод, без газа остались почти девять тысяч человек, сообщало министерство ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области. После обрушения моста было возбуждено уголовное дело о халатности.