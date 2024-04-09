Москва, 9 апреля, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Следственный комитет в рамках расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» выяснил, что деньги, поступавшие через нефтекомпанию «Бурисма Холдингс», действующую на Украине, на протяжении последних лет использовались для финансирования терактов. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

SERGEY DOLZHENKO /EPA/TASS

«Установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в Российской Федерации, а также за её пределами в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба», — сообщила представитель СК Светлана Петренко.

В СК отметили, что в рамках расследования дела о финансировании терроризма ведомство проверяет источники поступления и движение денег в размере нескольких миллионов долларов.

Ранее СК по обращению депутатов Госдумы после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возбудил дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО.

Отрабатываются связи исполнителей терактов в России с их иностранными кураторами, организаторами и спонсорами, уточнили и ведомстве.

До этого депутат Госдумы Яна Лантратова сообщила о направлении группой парламентариев и общественных деятелей обращения к правоохранителям с требованием провести следственные действия по многочисленным фактам политического терроризма со стороны западных стран. Международный терроризм коллективного Запада должен быть остановлен, а организаторы, исполнители и лица, финансирующие терроризм, должны быть названы и наказаны, подчеркнула Лантратова.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли здание. Погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 человек пострадали.

По делу о теракте арестовали 11 человек.

В свою очередь директор ФСБ Александр Бортников в конце марта заявил, что показания фигурантов дела о теракте подтверждают украинский след. Он отметил, что террористы не смогли бы организовать атаку самостоятельно, им помогали.

Кроме того, 2 апреля президент России Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта. 4 апреля глава государства также заявил, что главной целью заказчиков теракта было нанесение ущерба единству России.

3 апреля министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню заявил, что у Москвы есть сведения об украинском следе в организации теракта в Подмосковье.

Вместе с тем Следственный комитет России выявил связь террористов, устроивших теракт в «Крокусе», с украинскими спецслужбами.